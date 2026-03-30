Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Исландия и Норвегия вернулись к идее вступления в Евросоюз

Европейские страны теперь хотят вступить в ЕС не потому, что это сделает их богаче, а потому, что блок укрепит их безопасность, утверждает европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что мировой порядок, утвержденный после Второй мировой войны, рушится, а в надежности США приходится все чаще сомневаться. Поэтому Исландия и Норвегия, которые раньше отказались вступать в Европейский союз, теперь стремятся туда ради собственной безопасности.

Мы видим, что страны, которые находятся за пределами ЕС, все больше осознают, что в мире конкурирующих влияний членство в ЕС обеспечивает повышенную безопасность и защиту.

Марта Кос
еврокомиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства

Politico поясняет, что в Исландии и Норвегии отношение к членству в ЕС изменилось по двум причинам. Во-первых, этому способствовал конфликт на Украине, начавшийся в 2022 году. А во-вторых — действия нынешнего президента США Дональда Трампа, которые, по мнению издания, стали «самым большим катализатором» перемены настроений в Европе.

По словам европейских дипломатов, торговые пошлины Трампа в отношении союзников, стратегия национальной безопасности его администрации, в которой ЕС обвиняется в ускоренном «уничтожении цивилизации», а также его угрозы захватить Гренландию подтолкнули Рейкьявик и Осло к сближению с Брюсселем.

Исландия ускорила сроки проведения референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. «Привлекательность вступления в ЕС, безусловно, заключается в обороне и безопасности», — сказала министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но два года спустя отказалась от членства на референдуме. Хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в блоке, за последние полтора года число сторонников членства выросло, говорится в статье. «Членство в ЕС теперь важно для нас по-другому, чем раньше… Сейчас неподходящее время для того, чтобы действовать в одиночку. Трамп меняет все», — признала лидер норвежских консерваторов Ине Эриксен Сёрейде.

Как предполагает Politico, у богатых Исландии и Норвегии гораздо больше шансов стать членами Евросоюза, чем у Украины.

Обе страны обычно входят в топ-10 богатейших стран мира по номинальному ВВП на душу населения, тогда как Украина в 2026 году, по прогнозам, займет в этом рейтинге лишь 132-е место.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
