Politico: Исландия и Норвегия вернулись к идее вступления в Евросоюз

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но два года спустя отказалась от членства на референдуме. Хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в блоке, за последние полтора года число сторонников членства выросло, говорится в статье. «Членство в ЕС теперь важно для нас по-другому, чем раньше… Сейчас неподходящее время для того, чтобы действовать в одиночку. Трамп меняет все», — признала лидер норвежских консерваторов Ине Эриксен Сёрейде.