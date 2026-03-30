Politico: Исландия и Норвегия вернулись к идее вступления в Евросоюз

Мы видим, что страны, которые находятся за пределами ЕС, все больше осознают, что в мире конкурирующих влияний членство в ЕС обеспечивает повышенную безопасность и защиту.
Politico поясняет, что в Исландии и Норвегии отношение к членству в ЕС изменилось по двум причинам. Во-первых, этому способствовал конфликт на Украине, начавшийся в 2022 году. А во-вторых — действия нынешнего президента США Дональда Трампа, которые, по мнению издания, стали «самым большим катализатором» перемены настроений в Европе.
Исландия ускорила сроки проведения референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. «Привлекательность вступления в ЕС, безусловно, заключается в обороне и безопасности», — сказала министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.
Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но два года спустя отказалась от членства на референдуме. Хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в блоке, за последние полтора года число сторонников членства выросло, говорится в статье. «Членство в ЕС теперь важно для нас по-другому, чем раньше… Сейчас неподходящее время для того, чтобы действовать в одиночку. Трамп меняет все», — признала лидер норвежских консерваторов Ине Эриксен Сёрейде.
Обе страны обычно входят в топ-10 богатейших стран мира по номинальному ВВП на душу населения, тогда как Украина в 2026 году, по прогнозам, займет в этом рейтинге лишь 132-е место.