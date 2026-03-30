Меркачева заявила, что мать Никиты Журавеля знает о месте пребывания сына

Матери осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля сообщили, в колонию какого региона этапировали ее сына. Информацию РБК подтвердила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.
«Мама [Никиты Журавеля] знает, в каком он регионе. Я надеюсь, что в самое ближайшее время она получит от него письмо, и связь между ними наладится», — сказала Меркачева.
По ее словам, молодой человек должен написать матери в самое ближайшее время.
Ранее 26 марта Меркачева со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина сообщила, что Журавель пропал во время этапирования в колонию.
По данным адвоката, Журавель был этапирован к месту отбывания наказания в последней декаде декабря 2025 года, последнее письмо он отправил из Ульяновска 24 декабря, после чего сведений о его местонахождении не было, а защита и родственники выражали обеспокоенность его жизнью и здоровьем.
Позднее ФСИН России опубликовала во «ВКонтакте» заявление, в котором говорится, что «осужденный Журавель Н. в соответствии с законодательством продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Служба также сообщила, что сотрудники направили матери молодого человека данные о месте отбывания наказания. Никита Журавель также получал письмо от матери 21 января 2026 года.
Никита Журавель — уроженец Севастополя. В мае 2023 года он сжег Коран у Соборной мечети в Волгограде. На допросе молодой человек заявил, что действовал по заданию СБУ «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области».
Журавель был приговорен к 14 годам колонии по делам об оскорблении чувств верующих и госизмене. В 2023 году его перевели в СИЗО в Грозном, где он подвергался избиению со стороны Адама Кадырова. В Кремле тогда комментировать избиение Журавеля в грозненском СИЗО отказались.
