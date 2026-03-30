В Белоруссии суд запретил работу сайта русской службы Би-би-си

Белорусское законодательство предусматривает административную ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также за ее изготовление, издание, хранение либо перевозку с целью распространения. Чаще всего за такие правонарушения привлекаются лица, распространяющие признанные экстремистскими материалы на своих страницах в социальных сетях либо через мессенджеры. В числе возможных взысканий — штраф, общественные работы или административный арест. Также постановлением суда может быть конфискован предмет административного правонарушения и орудия и средства совершения нарушения.