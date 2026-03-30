Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии суд запретил работу сайта русской службы Би-би-си

МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Суд в Белоруссии признал экстремистским и таким образом запретил работу на территории страны сайта русской службы британской вещательной корпорации Би-би-си, выяснило РИА Новости, изучив обновленный республиканский список экстремистских материалов, опубликованный министерством информации страны.

Источник: © РИА Новости

«Информационная продукция: интернет-сайт с названием “ВВС News русская служба”, — указано в списке.

Решение о внесении сайта в список экстремистских 25 марта принял суд Ленинского района Могилева, следует из данных министерства информации страны. За день до этого, 24 марта, тот же суд принял решение о внесении в список экстремистских материалов сайта издания «Новая газета Европа»*.

Белорусское законодательство предусматривает административную ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также за ее изготовление, издание, хранение либо перевозку с целью распространения. Чаще всего за такие правонарушения привлекаются лица, распространяющие признанные экстремистскими материалы на своих страницах в социальных сетях либо через мессенджеры. В числе возможных взысканий — штраф, общественные работы или административный арест. Также постановлением суда может быть конфискован предмет административного правонарушения и орудия и средства совершения нарушения.

* Признана нежелательной организацией в России.