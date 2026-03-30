Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти половина трудовых мигрантов прибыла в Беларусь из Туркменистана

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Число въезжающих в Беларусь трудовых мигрантов увеличилось примерно в 3,5 раза за последние пять лет, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков газете «На страже».

Источник: Sputnik.by

По данным МВД за прошлый год, более 48 тысяч иностранных работников трудились у более чем девяти тысяч белорусских нанимателей. Число трудовых мигрантов продолжает расти и в нынешнем году.

«Привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы — один из способов поддержания баланса спроса и предложения на национальном рынке труда», — сказал начальник департамента в интервью ведомственному изданию.

Новиков уточнил, что после того, как расширили перечень профессий, по которым могут работать иностранцы без спецразрешения, стало проще привлекать рабочую силу из-за рубежа.

Кроме того, в Беларуси гостей привлекают безопасность, здоровая и стабильная общественно-политическая обстановка, гарантии достойного трудоустройства и возможность получения образования.

Согласно статистике ведомства, почти половина (48%) въехавших из-за границы работников — это граждане Туркменистана (23 050 человек). Также в пятерке лидеров выходцы из России (4677), Украины (4389), Узбекистана (3618) и Китая (3438 граждан).