Почти половина трудовых мигрантов прибыла в Беларусь из Туркменистана

По данным МВД за прошлый год, более 48 тысяч иностранных работников трудились у более чем девяти тысяч белорусских нанимателей. Число трудовых мигрантов продолжает расти и в нынешнем году.
«Привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы — один из способов поддержания баланса спроса и предложения на национальном рынке труда», — сказал начальник департамента в интервью ведомственному изданию.
Новиков уточнил, что после того, как расширили перечень профессий, по которым могут работать иностранцы без спецразрешения, стало проще привлекать рабочую силу из-за рубежа.
Кроме того, в Беларуси гостей привлекают безопасность, здоровая и стабильная общественно-политическая обстановка, гарантии достойного трудоустройства и возможность получения образования.
Согласно статистике ведомства, почти половина (48%) въехавших из-за границы работников — это граждане Туркменистана (23 050 человек). Также в пятерке лидеров выходцы из России (4677), Украины (4389), Узбекистана (3618) и Китая (3438 граждан).