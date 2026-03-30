На Украине появилась первая сформированная бизнесом частная группа ПВО

На Украине начала работать частная группа противовоздушной обороны, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

На Украине начала работать частная группа противовоздушной обороны, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

«Экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны, запущенный правительством, уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний — участниц проекта уже подготовила свою собственную группу ПВО», — написал он.

Федоров добавил, что формирование новых групп ПВО идет еще на 13 предприятиях, подчеркнув, что это решение способствует росту конкуренции. По его словам, бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать свою инфраструктуру.

В ноябре 2025 года бывший министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин принял экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО. Он сообщал, что действовать они будут в рамках единой системы управления воздушных сил.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

