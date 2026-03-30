На Украине появилась первая сформированная бизнесом частная группа ПВО

На Украине начала работать частная группа противовоздушной обороны, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.
«Экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны, запущенный правительством, уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний — участниц проекта уже подготовила свою собственную группу ПВО», — написал он.
Федоров добавил, что формирование новых групп ПВО идет еще на 13 предприятиях, подчеркнув, что это решение способствует росту конкуренции. По его словам, бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать свою инфраструктуру.
В ноябре 2025 года бывший министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин принял экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО. Он сообщал, что действовать они будут в рамках единой системы управления воздушных сил.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
