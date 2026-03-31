«Родительская слава»: Путин отметил многодетных родителей из Крыма

«Наш Президент наградил крымчан Сергея Анатольевича и Наталью Николаевну Скрыпник, воспитывающих пятерых детей, медалью ордена “Родительская слава”», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, семья живет в городе Саки и воспитание в ней строится на основе традиционных ценностей.
«Детей учат относиться друг к другу и окружающим с вниманием и заботой, прививают трудолюбие. Старшие дети помогают младшим. Свободное время члены семьи стараются проводить вместе, ходят в походы и на экскурсии, ведут здоровый образ жизни», — написал Аксенов.
Он поздравил земляков с заслуженной наградой и поблагодарил за достойный пример сохранения и укрепления семейных ценностей.