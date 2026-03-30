Мерц заявил о планах вернуть на родину более 700 тыс. сирийских беженцев

Германия планирует вернуть на родину 80% из всего более чем 900 тыс.

Источник: РБК

Германия планирует вернуть на родину 80% из всего более чем 900 тыс. сирийских беженцев. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на встрече с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает немецкое издание Focus.

«В течение следующих трех лет около 80% сирийцев, проживающих в Германии, должны вернуться на родину», — сказал он, добавив, что особенно это коснется тех, кто «злоупотребляет гостеприимством» и не соблюдает немецкие законы. Focus отметил, что число сирийских беженцев на территории Германии превышает 900 тыс.

По словам Мерца, общая ситуация в Сирии «фундаментально улучшилась» спустя время после свержения Башара Асада. Поэтому необходимо также пересмотреть потребности в защите.

В конце ноября 2024 года сирийские антиправительственные силы, где основу составляли боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России), начали наступление из провинции Идлиб на севере Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада.

После этого пять европейских стран, в том числе Германия, объявили о приостановке выдачи документов об убежище гражданам Сирии.

