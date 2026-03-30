В ФСБ заявили о найденных в ДНР схронах с химическим оружием ВСУ

Источник: РБК

Спецслужбы ДНР нашли на подконтрольной России территории региона схроны с химическим оружием. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова в интервью ТАСС.

«Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно химическое оружие», — сказала Клепанова на выставке сбитого и трофейного вооружения, посвященной премьере сериала «Центурия».

Она подчеркнула также, что подобных схронов найдено достаточно много, а с 2023 года было выявлено три таких случая.

В начале июля ФСБ сообщила, что в ДНР рядом с селом Ильинка обнаружен украинский схрон со взрывными устройствами, начиненными хлорпикрином, предназначенными для сброса с беспилотников.

Было возбуждено уголовное дело по статье о производстве и хранении оружия массового поражения, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

