СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Расход крылатых ракет для ударов Соединенных Штатов по Ирану уже превысил их годовой запас, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью 1,5 миллиона долларов каждая», — говорится в публикации.

Как отмечается, оружейная компания Lockheed Martin за год может произвести только 860 таких снарядов.

Ранее портал Intercept сообщал, что траты Вашингтона на военную операцию могут достичь триллионов долларов, а расплачиваться за него придется внукам и правнукам американцев.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Так, в первый же день под удар попала школа для девочек на юге страны. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.

