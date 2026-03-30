СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет

«США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью 1,5 миллиона долларов каждая», — говорится в публикации.
Как отмечается, оружейная компания Lockheed Martin за год может произвести только 860 таких снарядов.
Ранее портал Intercept сообщал, что траты Вашингтона на военную операцию могут достичь триллионов долларов, а расплачиваться за него придется внукам и правнукам американцев.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Так, в первый же день под удар попала школа для девочек на юге страны. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.