Полковник Ходаренок: уничтожение Ираном самолета ДРЛО стало его первой потерей в бою

Первоначально планировалось заменить устаревший парк самолетов ДРЛО Boeing E 3 AWACS ВВС США, запланировав поставку в войска двух опытных и 26 серийных Е-7. ~На это уже было выделено $3,6 млрд~. Однако в настоящее время Пентагон предлагает отказаться от больших летающих командных пунктов и закупить вместо них пять значительно меньших самолетов ДРЛО и У E 2D Hawkeye у ВМС, а также увеличить инвестиции в технологии космического наблюдения.