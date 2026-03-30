Полковник Ходаренок: уничтожение Ираном самолета ДРЛО стало его первой потерей в бою

Ирану удалось уничтожить американский самолет авиационной системы предупреждения и контроля стоимостью более $700 млн. Это первая боевая потеря такого типа воздушного судна. Что это за «летающий радар» и почему он оказался уязвим — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
В результате ракетного удара Ирана на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии серьезно поврежден (фактически уничтожен) самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS E-3G Sentry № 81−0005 ВВС США. По даннымThe Wall Street Journal, ~его замена может обойтись американскому бюджету в $700 млн.~
Ранее в ходе боевых действий ВВС США также лишись трех истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle, нескольких самолетов-заправщиков KC-135 и более десятка БЛА MQ-9 Reaper.
Что за «летающий радар».
Что касается E-3 Sentry, то, судя по спутниковым снимкам, которые представил Иран, можно сделать вывод, что боевая машина все-таки уничтожена. Фюзеляж развалился на две части, а самые существенные повреждения получила РЛС кругового обзора.
Это первая в истории боевая потеря самолета E-3 Sentry. До этого в результате различных летных происшествий было утрачено четыре самолета этого типа.
Первый полет самолет Е-3 совершил 31 октября 1975 года. В настоящее время он состоит на вооружении ВВС США, Соединенного Королевства, Франции, Чили и Саудовской Аравии. До конца серийного производства в 1992 году было ~построено всего 68 самолетов~.
В ВВС США в данный момент эксплуатируется около 30 Е-3В/С/G (по другим данным, 16).
Наличие у США и их союзников подобных самолетов, способных осуществлять радиолокационный контроль и управление действиями истребителей в радиусе более 500 км, дает серьезные преимущества боевой авиации этих стран.
Основу комплекса AWACS составляет мощная РЛС кругового обзора типа AN/APY-2, антенна которой расположена в обтекателе, в верхней части фюзеляжа. Обтекатель 9,1 м в диаметре и 1,8 м в толщину установлен на двух опорах на высоте 4,2 м над фюзеляжем.
Система обработки данных обеспечивает устойчивое сопровождение одновременно до 100 целей. Самолеты типа бомбардировщик обнаруживаются с расстояния 520 км, низколетящие малоразмерные цели могут быть обнаружены на дальности до 400 км, цели над горизонтом — до 650 км от самолета.
Экипаж AWACS E-3С Sentry состоит из четырех человек летного состава и 13−19 человек в составе оперативной группы. Продолжительность патрулирования на удалении 1600 км от аэродрома вылета без дозаправки в воздухе составляет шесть часов, а длительность полета с дозаправкой в воздухе — более 11 часов.
У США два самолета E-3B Sentry, один E-3C Sentry, а E-3G Sentry — 17. У Британии — три E-3D Sentry. В составе ВВС Саудовской Аравии — пять E-3A. У Франции — четыре E-3F Sentry. И даже Чили прикупила три таких машины у Великобритании.
Большие и уязвимые.
На замену самолету E-3 предполагался Boeing E-7 Wedgetail — самолет ДРЛО и У американского производства на базе Boeing 737−700, созданный по заказу 1999 года Королевских ВВС Австралии в рамках «Project Wedgetail».
Первоначально планировалось заменить устаревший парк самолетов ДРЛО Boeing E 3 AWACS ВВС США, запланировав поставку в войска двух опытных и 26 серийных Е-7. ~На это уже было выделено $3,6 млрд~. Однако в настоящее время Пентагон предлагает отказаться от больших летающих командных пунктов и закупить вместо них пять значительно меньших самолетов ДРЛО и У E 2D Hawkeye у ВМС, а также увеличить инвестиции в технологии космического наблюдения.
~ «Летающие радары» оказались слишком уязвимыми в войнах даже против не самого «продвинутого» в технологическом отношении противника.~
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),