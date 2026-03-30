Трамп запустил приложение Белого дома для прямого общения с американцами

«Вы сможете смотреть все мероприятия Белого дома, читать все мои указы и следить за тем, как исполняются все наши обещания», — заявил Трамп в видеообращении.
Президент США в своём выступлении утверждал, что его администрация уже восстановила былое величие страны, и призвал граждан активно использовать новое мобильное приложение Белого дома для закрепления этого достижения. Согласно описанию в Apple Store, это приложение также позволит американцам напрямую обращаться к Трампу с вопросами, отзывами и сообщениями, предоставляя им «прямой и нефильтрованный доступ» к работе администрации.
Ранее сообщалось, что Meta* выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в соцсетях. Иск был подан президентом США в 2021 году после того, как его страницы в Facebook* и Instagram* заблокировали на фоне публикаций, связанных со штурмом Капитолия. Аккаунты восстановили только зимой 2023 года.
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Принадлежащие ей соцсети заблокированы на территории РФ.