Трамп запустил приложение Белого дома для прямого общения с американцами

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске нового официального мобильного приложения Белого дома, которое, по его словам, предоставит пользователям «доступ из первого ряда» ко всей информации от его администрации. Оно уже доступно для скачивания в магазинах приложений Apple и Android.

«Вы сможете смотреть все мероприятия Белого дома, читать все мои указы и следить за тем, как исполняются все наши обещания», — заявил Трамп в видеообращении.

Президент США в своём выступлении утверждал, что его администрация уже восстановила былое величие страны, и призвал граждан активно использовать новое мобильное приложение Белого дома для закрепления этого достижения. Согласно описанию в Apple Store, это приложение также позволит американцам напрямую обращаться к Трампу с вопросами, отзывами и сообщениями, предоставляя им «прямой и нефильтрованный доступ» к работе администрации.

Ранее сообщалось, что Meta* выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в соцсетях. Иск был подан президентом США в 2021 году после того, как его страницы в Facebook* и Instagram* заблокировали на фоне публикаций, связанных со штурмом Капитолия. Аккаунты восстановили только зимой 2023 года.

* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Принадлежащие ей соцсети заблокированы на территории РФ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше