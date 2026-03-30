Трамп запустил приложение Белого дома для прямого общения с американцами

Ранее сообщалось, что Meta* выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в соцсетях. Иск был подан президентом США в 2021 году после того, как его страницы в Facebook* и Instagram* заблокировали на фоне публикаций, связанных со штурмом Капитолия. Аккаунты восстановили только зимой 2023 года.