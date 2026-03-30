На Кубу прибыл российский танкер с нефтью

Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. т нефти в качестве гуманитарной помощи, сообщило посольство России на Кубе в телеграм-канале.
Посольство также привело слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что «Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказывать необходимую помощь нашим кубинским друзьям».
Посол России на Кубе Виктор Коронелли подчеркнул, что Россия оказывает Кубе поддержку «в условиях беспрецедентного давления и угроз со стороны США».
Ранее The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Береговая охрана США позволит российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы. Как писал Reuters, судно уже находилось в территориальных водах Кубы и должно было достичь порта назначения 30 марта.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом хозяин Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.