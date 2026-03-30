Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским из-за ситуации с «Дружбой»

«После тех шагов, которые сейчас предпринимаются, у нас есть обоснованное убеждение, что этими односторонними действиями против Словакии Европейская комиссия стремится повлиять на политическую ситуацию в Словакии. Я отвергаю эти политические “любовные отношения” Урсулы фон дер Ляйен и президента Зеленского, которые наносят ущерб Словацкой Республике», — заявил Фицо.
Политик заявил, что ЕК, как обычно, решила отдать приоритет интересам не входящей в союз Украины перед интересами государства — члена ЕС — Словацкой Республики. По его словам, совершенно очевидно, что Европейский союз, прежде всего Еврокомиссия, желает смены правительства в Венгрии.
Он также отметил, что не верит в отсутствие у Еврокомиссии инструментов для решения проблемы с трубопроводом. По словам премьера, ЕС и Еврокомиссия могут забыть о лояльности Словакии, если речь идет об ускоренном принятии Украины в союз.
«Мы желаем Украине европейской перспективы, потому что считаем, что нам нужен стабильный, безопасный и процветающий сосед. Но Украина может вступить в ЕС только тогда, когда выполнит все условия, так же как их должны были выполнить и другие страны, которые сегодня стоят в очереди и ждут, когда их допустят», — добавил Фицо.
Фицо 28 марта пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против России, если Еврокомиссия будет отдавать предпочтение Украине перед Словакией в вопросе нефтепровода «Дружба». По мнению Фицо, если бы трубопровод работал, проблем с высокими ценами на топливо не было.
Журнал American Thinker 27 марта сообщил, что Украина начала экономическую и энергетическую войну против Словакии и Венгрии, которые, в свою очередь, являются членами ЕС и Североатлантического альянса. Подчеркивалось, что президент Украины Владимир Зеленский не намеревается восстанавливать перекрытый трубопровод «Дружба», от деятельности которого зависят и Братислава, и Будапешт.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 16 марта сообщил, что ЕК хочет запретить Словакии и Венгрии импортировать нефть из РФ. Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в тот же день анонсировал совместное со Словакией строительство нового нефтепровода, который обеспечит межгосударственную энергобезопасность. В рамках проекта планируется создание траншеи в 127 км, по которой можно будет перевозить 1,5 млн т нефтепродуктов.