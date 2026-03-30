В Чехии задержали пятого участника поджога завода дронов для Украины

В Чехии задержали пятого подозреваемого в поджоге завода по производству оптики и беспилотников, передает Reuters. По данным агентства, беспилотники с этого завода поставлялись в том числе на Украину.
Подробности о задержанном не приводятся. Ранее полиция также задержала гражданина Египта и гражданку Чехии. Еще один подозреваемый, гражданин США, был задержан в Словакии. О четвертом задержанном данные не были опубликованы.
Пожар вспыхнул 20 марта в здании чешской оборонной компании LPP Holding на промышленном комплексе в городе Пардубице. Группировка, взявшая на себя ответственность за нападение, заявила, что компания разрабатывала оружие для Израиля.
LPP Holding объявила о планах сотрудничества с израильской группой Elbit Systems в 2023 году, но заявила, что эти планы не были реализованы. Кроме того, Reuters отмечает, что в ассортимент продукции LPP входят беспилотники, экспортируемые на Украину.
26 марта в Праге напали на Русский дом (зарубежное представительства российского государственного агентства Россотрудничество). Его руководитель Игорь Гиренко заявил, что неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью.
