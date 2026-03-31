Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пригласил президента Конго в Беларусь

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Дени Сассу-Нгессо, который был переизбран президентом Конго, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

«Это важное событие отражает доверие народа и признание ваших опыта, ответственности и стремления служить своей стране», -говорится в поздравлении.

Белорусский лидер выразил уверенность, что деятельность Дени Сассу-Нгессо продолжит приносить значительные результаты и открывать новые перспективы для развития африканской республики.

Александр Лукашенко также рассчитывает на то, что двустороннее сотрудничество между двумя странами будет расширено и обретет новые перспективы.

«Пользуюсь случаем, чтобы подтвердить мое приглашение в Ваш адрес посетить Республику Беларусь», — говорится в поздравительном послании.

Глава государства пожелал коллеге из Конго крепкого здоровья и новых успехов на государственном уровне, а республике — процветания и стабильности.

