Лукашенко пригласил президента Конго в Беларусь

«Это важное событие отражает доверие народа и признание ваших опыта, ответственности и стремления служить своей стране», -говорится в поздравлении.
Белорусский лидер выразил уверенность, что деятельность Дени Сассу-Нгессо продолжит приносить значительные результаты и открывать новые перспективы для развития африканской республики.
Александр Лукашенко также рассчитывает на то, что двустороннее сотрудничество между двумя странами будет расширено и обретет новые перспективы.
«Пользуюсь случаем, чтобы подтвердить мое приглашение в Ваш адрес посетить Республику Беларусь», — говорится в поздравительном послании.
Глава государства пожелал коллеге из Конго крепкого здоровья и новых успехов на государственном уровне, а республике — процветания и стабильности.