Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков посетил с рабочим визитом Смоленскую область

Александр Бабаков и губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудили вопросы развития сферы ЖКХ, строительства, транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе.
На встрече в Правительстве области губернатор рассказал об основных результатах работы региональных властей в 2025 году. За прошедший год в Смоленской области построено порядка 430 тысяч квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 22 тысяч семей. Развивается, коммерческая, и производственная, инфраструктура, вводятся, новые площади для бизнеса.
В регионе идёт активная модернизация объектов ЖКХ. В рамках областных и федеральных программ капитально отремонтировано более 130 километров инженерных сетей, проложено 385 километров газовых сетей. Около 5 тысяч домовладений, включая сельские населённые пункты, получили доступ к газу.
Полным ходом идёт благоустройство общественных пространств. В прошлом году было обновлено более 50 дворов и около 70 общественных территорий, создано порядка 40 новых детских площадок. Реализовано три проекта — победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в Десногорске, Гагарине и Велиже, ещё пять будут выполнены в этом году.
Благодаря федеральной поддержке обновляется, общественный транспорт и развивается дорожное хозяйство. Общая протяженность дорог в области составляет около 25 тысяч километров — это один из крупнейших показателей в ЦФО. За прошлый год отремонтировано 98 километров региональных и 167 километров местных дорог, приведено в порядок шесть мостов.
«Александр Бабаков отметил системный подход региона к решению ключевых задач, решение которых напрямую влияет на качество жизни людей и инвестиционную привлекательность региона», — подчеркнул Василий Анохин.