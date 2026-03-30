Иран написал в ООН о соучастии Украины «в агрессии США»

Тегеран считает Украину участницей американо-иранской войны из-за отправки украинских специалистов на Ближний Восток для противодействия «неотъемлемому праву Ирана на самооброну». Об этом написал постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на имя генсека организации Антониу Гуттериша. Документ опубликован на сайте дипмиссии (.pdf).
Как написал дипломат, отправка Украиной сотен экспертов, фактически, равнозначно материальной и оперативной поддержке «незаконной агрессии Cоединенных Штатов и израильского режима против Ирана».
«Фактически, предоставляя оперативную и техническую помощь, которая непосредственно способствует применению силы и актам агрессии против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, Украина несет международную ответственность по международному праву за содействие в совершении международно-противоправного деяния», — сказано в письме.
Ранее сегодня, 30 марта, иранский МИД обвинили украинского президента Владимира Зеленского в попытке вмешаться в ближневосточный конфликт и связать его с конфликтом на Украине. «Человек, который за последние четыре года втянул свою страну в разрушительную войну, не сможет их обмануть», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.
До этого Багаи уже обвинял Киев в соучастии в войне США и Израиля, подчеркнув, что Тегеран не имеет никакого отношения к конфликту на Украине, а Зеленский своей позицией усугубляет кризис. Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи называл украинскую территорию законной целью Ирана. Украинский лидер отвечал на это, что «не боится» предупреждений Ирана о последствиях вмешательства в ближневосточный конфликт.
