Беглов утвердил проекты новых дорожных развязок в пяти районах Петербурга

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов утвердил проекты планировки и межевания территорий для строительства и реконструкции дорожных объектов в пяти районах Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Глава города подчеркнул, что развитие улично-дорожной сети предусмотрено приоритетными направлениями развития Петербурга до 2030 года. Основные задачи — повышение комфорта жителей, обеспечение реализации крупных проектов, устранение заторов и создание благоприятных условий для инвесторов.
В Невском районе в связи со строительством Большого Смоленского моста изменится конфигурация прилегающего участка проспекта Обуховской Обороны. На первом этапе возведут надземный пешеходный переход к новой школе, затем реконструируют проезжую часть для удобного выезда на мост. Трамвайное движение сохранят. Объекты безвозмездно передаст городу застройщик.
В Московском районе новую четырехполосную магистраль № 3 проложат от строящихся жилых комплексов до Волхонского шоссе. В Пушкинском районе участок Шушарской дороги от Витебского до Новгородского проспекта расширят до четырех полос с обустройством велодорожки и выделенной полосой для общественного транспорта. Это повысит транспортную доступность жилой застройки в Шушарах.
В Приморском районе построят 400-метровый отрезок улицы Летчика Паршина, который обеспечит удобный выезд к особой экономической зоне «Новоорловская», В Колпинском районе реконструируют улицу Третьей Пятилетки в Петро-Славянке: проезжую часть расширят, обустроят тротуары, ливневую канализацию и установят шумозащитные экраны. Также будет реконструирована развязка Пулковского, Волхонского и Киевского шоссе — здесь появятся съезды во всех направлениях, а прилегающие участки обновят. Этот объект станет важной частью транспортного обеспечения строящегося кампуса «ИТМО-Хайпарк».