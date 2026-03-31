Беглов утвердил проекты новых дорожных развязок в пяти районах Петербурга

В Приморском районе построят 400-метровый отрезок улицы Летчика Паршина, который обеспечит удобный выезд к особой экономической зоне «Новоорловская», В Колпинском районе реконструируют улицу Третьей Пятилетки в Петро-Славянке: проезжую часть расширят, обустроят тротуары, ливневую канализацию и установят шумозащитные экраны. Также будет реконструирована развязка Пулковского, Волхонского и Киевского шоссе — здесь появятся съезды во всех направлениях, а прилегающие участки обновят. Этот объект станет важной частью транспортного обеспечения строящегося кампуса «ИТМО-Хайпарк».