Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главами МИД стран Персидского залива

Глава МИД России Сергей Лавров провёл видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Персидского залива. Основной темой стала ситуация в регионе. Во встрече приняли участие представители Совета сотрудничества арабских государств.

Источник: Life.ru

«В коллективном формате проведён углублённый обмен мнениями относительно продолжающейся уже больше месяца беспрецедентной эскалации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива», — рассказали в ведомстве.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф аз-Зайяни, Кувейта Абдулла аль-Сабах, Омана Бадр аль-Бусаиди и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Также к переговорам присоединились государственные министры Катара Султан аль-Мурейхи и ОАЭ Лана Нусейба.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле заявили о желании укреплять связи с друзьями из Персидского залива. Москва дорожит этими отношениями и хочет развивать двустороннее сотрудничество, Россия будет делать это и дальше.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше