NYT: США с Гренландией и НАТО начали работу над «поразительной сделкой»

Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна войти в состав США, объясняя это соображениями нацбезопасности. В январе он обсудил эту тему с генсеком НАТО Марком Рютте. По данным Axios, на встрече упоминалась возможность соглашения, при котором США усилят военное присутствие на острове и получат привилегии при добыче полезных ископаемых. По данным Bloomberg, это соглашение включает размещение американских ракет в Гренландии.