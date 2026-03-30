NYT: США с Гренландией и НАТО начали работу над «поразительной сделкой»

Так в Белом доме ответили на запрос газеты, связанный с сообщениями национальной телерадиокомпании Дании. По информации последней, трое граждан США, связанных с президентом Дональдом Трампом, проводили «тайные операции по оказанию влияния» в Гренландии. Согласно данным NYT, эти мужчины — предприниматель Дрю Хорн, основатель клуба Bikers for Trump Крис Кокс, советник Трампа по Арктике Томас Данс. Белый дом отказался комментировать свою связь с этими людьми или их деятельность.
Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна войти в состав США, объясняя это соображениями нацбезопасности. В январе он обсудил эту тему с генсеком НАТО Марком Рютте. По данным Axios, на встрече упоминалась возможность соглашения, при котором США усилят военное присутствие на острове и получат привилегии при добыче полезных ископаемых. По данным Bloomberg, это соглашение включает размещение американских ракет в Гренландии.