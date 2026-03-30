Эксперты предложили открыть Ормузский пролив по примеру Черного моря

Политики и неправительственные организации предлагают снять блокаду Ормузского пролива по примеру соглашения, в результате которого в 2022 году была заключена зерновая сделка, заявила базирующаяся в Брюсселе Международная кризисная группа (ICG).
«Инициатива по поставкам зерна через Черное море, разработанная ООН и Турцией в 2022 году, может стать прецедентом для Ормузского пролива», — сказано в сообщении.
Заявление подписано, в частности, бывшим президентом Ирландии Мэри Робинсон и экс-премьер-министром Швеции Карлом Бильдтом. Они призывают открыть пролив для экспорта удобрений по гуманитарным соображениям «по модели Черного моря».
Блокада Ормузского пролива затронула не только поставки энергоносителей, но и примерно треть мировой торговли удобрениями, отметили в ICG.
На днях на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал создание специального механизма для предотвращения глобального продовольственного кризиса и содействия морской торговле удобрениями. Речь идет о специализированной целевой группе, которая займется разработкой такого механизма. Перебои с судоходством в проливе рискуют спровоцировать «эффект домино», который в ближайшие месяцы напрямую ударит по гуманитарной ситуации и объемам производства сельхозпродукции в мире, подчеркнули в ООН. «Новая инициатива основана на опыте организации, в частности реализации механизма ООН по проверке и мониторингу для Йемена, черноморской зерновой инициативы и механизма 2720 по поставкам гуманитарной помощи в Газу», — пояснили там.
«Черноморская зерновая инициатива», или зерновая сделка, была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины».
Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). По истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений, объяснив это решение невыполнением в ее отношении обязательств. Инициатива перестала работать 17 июля 2023 года.
Материал дополняется.