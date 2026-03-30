Эксперты предложили открыть Ормузский пролив по примеру Черного моря

На днях на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал создание специального механизма для предотвращения глобального продовольственного кризиса и содействия морской торговле удобрениями. Речь идет о специализированной целевой группе, которая займется разработкой такого механизма. Перебои с судоходством в проливе рискуют спровоцировать «эффект домино», который в ближайшие месяцы напрямую ударит по гуманитарной ситуации и объемам производства сельхозпродукции в мире, подчеркнули в ООН. «Новая инициатива основана на опыте организации, в частности реализации механизма ООН по проверке и мониторингу для Йемена, черноморской зерновой инициативы и механизма 2720 по поставкам гуманитарной помощи в Газу», — пояснили там.