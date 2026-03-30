Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тегеран объявил Украину врагом наравне с США и Израилем

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран рассматривает Украину как соучастницу агрессии США и Израиля против Исламской Республики. Это обвинение связано с отправкой украинских «специалистов» по беспилотникам в зону ближневосточного конфликта.

Источник: Life.ru

«Признание того, что Украина направила в регион “сотни экспертов” якобы для оказания помощи определённым государствам Персидского залива в противодействии Ирану, по сути, равносильно материальной и операционной поддержке продолжающейся незаконной военной агрессии, возглавляемой США и Израилем против Ирана», — написал Иравани в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу.

В своем обращении к Совету Безопасности ООН Иравани также подчеркнул, что действия Киева в рамках данного конфликта свидетельствуют о его активном участии в силовой операции, направленной против суверенного государства. Он выразил серьёзную обеспокоенность по поводу соответствия таких действий нормам международного права, в частности, касающимся ответственности государств и недопустимости содействия или подстрекательства к совершению международно-противоправных деяний.

Жёсткая реакция Тегерана прозвучала после серии контактов Владимира Зеленского с ближневосточными странами. В последние дни западные СМИ сообщали, что Киев предлагает государствам Персидского залива украинский опыт в сфере борьбы с дронами и обсуждает долгосрочные соглашения по безопасности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
