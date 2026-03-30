Газовые хранилища Европы опустели до критической отметки

«Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы. На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году — 58,7%. Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%», — приводят слова Миллера в «Газпроме».