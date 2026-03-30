Орбан заявил, что «чуть не умер со смеху» от сообщений про звонки Лаврову

Газета The Washington Post со ссылкой на источник писала ранее, что Сийярто регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову в перерывах заседаний представителей Европейского союза. Politico позже сообщило, что Брюссель решил ограничить участие Будапешта в конфиденциальных переговорах из опасений, что тот может передавать данные Москве. Подозрения в том, что это происходит, были давно, заявлял польский премьер-министр Дональд Туск.