Иран обвинил США и Израиль в атаке на грузовой самолет с лекарствами

Источник: РБК

Организация гражданской авиации Ирана осудила атаку на гражданский самолет с медикаментами в аэропорту Мешхеда, возложив ответственность на США и Израиль. Об этом сообщает агентство Fars в телеграм-канале.

Организация заявила о нарушении международного авиационного и гуманитарного права, включая Чикагскую и Монреальскую конвенции.

Ведомство подчеркнуло, что удары по гуманитарным объектам квалифицируются как военные преступления, и призвало международные организации оперативно расследовать инцидент, привлечь виновных к ответственности и предотвратить подобные угрозы в будущем.

Чикагская конвенция (по-другому: Конвенция о международной гражданской авиации) — это международный договор, составленный и подписанный в декабре 1944 года. Соглашение установило основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.

Монреальская конвенция — это документ 1999 года, который унифицировал некоторые правила международных воздушных перевозок. Конвенция регулирует правила возмещения ущерба в случае задержек рейса, а также утери ручной клади, багажа или груза.

