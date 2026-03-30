США рассмотрят допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом конкретном случае

Белый дом: США рассмотрят каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу отдельно.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США намерены в каждом отдельном случае рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после прибытия на остров судна из России.

«В политике в отношении санкций не произошло никаких официальных изменений, поэтому можно ожидать, что на Кубу будет направляться больше танкеров. Повторю: в настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно», — сказала Левитт на брифинге.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше