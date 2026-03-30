В Белом доме оценили сроки окончания боевых действий в Иране

По словам президента Дональда Трампа, США ведут переговоры с группой «профессионалов» из Ирана. С кем именно — господин Трамп не уточнял. Иранская сторона своих переговорщиков также не раскрывает. На время диалога, до 6 апреля, США ввели мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Если договориться о возобновлении судоходства в Ормузском проливе не удастся, Дональд Трамп пообещал уничтожить все электростанции в республике.