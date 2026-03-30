Очевидцы сняли на видео, как горит Ан-32 украинской сборки после удара в Ираке

История самолёта Ан-32 весьма примечательна. Он стал уникальным для советской авиации проектом, изначально разработанным для экспорта и никогда не состоявшим на вооружении в СССР. Инициатором создания этого военно-транспортного самолета выступила Индия, нуждавшаяся в надежном воздушном судне для снабжения высокогорных баз в условиях напряженных отношений с Китаем.