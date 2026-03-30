В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали ребенок и двое взрослых

В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области ребенок получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

Источник: РБК

В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области ребенок получил ранения и находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин получили баротравмы в результате инцидента, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Несовершеннолетнего ранило осколками в грудь, плечи и голову. Он находится в отделении реанимации в Борисовской ЦРБ, медики провели ему операцию.

Всего атакам БПЛА подверглись шесть округов Белгородской области, уточнил глава региона.

Ранее в понедельник Гладков сообщил, что в Шебекино два человека пострадали после двух атак дронов, осколочные ранения получила женщина и сотрудник подразделения «Орлан».

30 марта беспилотник попал в многоэтажку в Прикубанском округе Краснодара. Ранения получил взрослый и двое детей, им оказали помощь на месте.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше