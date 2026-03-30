В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали ребенок и двое взрослых

В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области ребенок получил ранения и находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин получили баротравмы в результате инцидента, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
Несовершеннолетнего ранило осколками в грудь, плечи и голову. Он находится в отделении реанимации в Борисовской ЦРБ, медики провели ему операцию.
Всего атакам БПЛА подверглись шесть округов Белгородской области, уточнил глава региона.
Ранее в понедельник Гладков сообщил, что в Шебекино два человека пострадали после двух атак дронов, осколочные ранения получила женщина и сотрудник подразделения «Орлан».
30 марта беспилотник попал в многоэтажку в Прикубанском округе Краснодара. Ранения получил взрослый и двое детей, им оказали помощь на месте.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.