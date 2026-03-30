Рубио пообещал не допустить взимание Ираном платы за проход по проливу

США не позволят Ирану решать, кому разрешать проходить через Ормузский пролив, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью ABC.
«Иранцы снова угрожают созданием в Ормузском проливе некой постоянной системы, в рамках которой они будут решать, кому разрешать пользоваться международным водным путем. Этого никогда не будет. Кстати, остальному миру следует это учесть. Для них на кону гораздо больше, чем для нас», — сказал Рубио.
У президента Дональда Трампа, отметил он, есть несколько вариантов. Пентагон готовит их для Трампа на случай непредвиденных обстоятельств, пояснил глава Госдепартамента.
В марте издание Lloyd’s List писало, что Тегеран начал взимать плату за проход судов через пролив. По данным издания, для одобренных перевозчиков был организован «безопасный коридор», один из операторов заплатил за транзит около $2 млн. 30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди объявил, что проход через Ормузский пролив станет платным после принятия законопроекта. Размер сбора за транзит он не назвал.
По данным Управления энергетической информации США (EIA) за первый квартал 2025 года, через Ормузский пролив ежедневно проходит 14,21 млн барр. нефти и газового конденсата. Более трети объема (37%) поставляет Саудовская Аравия — около 5,3 млн барр. Также значителен вклад Ирака — 3,2 млн барр. (около 23%). Еще около 13% приходится на ОАЭ, по 10% — на Иран и Кувейт. Небольшая доля приходится на Катар и другие страны.
Большая часть нефти, транспортируемой через Ормузский пролив, поступает в азиатские страны. На первом месте среди покупателей Китай, на который приходится 5,4 млн барр., или около 38% всего объема. Значительная доля приходится на Индию, Южную Корею и Японию — 15, 12 и 11% соответственно. Еще около 14% направляется в другие азиатские страны. На долю США и Европы приходится лишь около 0,9 млн барр., то есть 0,6% общих поставок через пролив.
Трамп утверждает, что сделка с Ираном, которая позволила бы вновь открыть Ормузский пролив, может быть заключена «довольно быстро». По его словам, у США «осталось около 3 тыс. целей», тогда как уже поражено 13 тыс.
Американский лидер пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, нефтяным скважинам и захватить стратегический остров Харк, если переговоры о прекращении войны провалятся, а пролив не будет немедленно открыт.
