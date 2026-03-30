Рубио пообещал не допустить взимание Ираном платы за проход по проливу

Большая часть нефти, транспортируемой через Ормузский пролив, поступает в азиатские страны. На первом месте среди покупателей Китай, на который приходится 5,4 млн барр., или около 38% всего объема. Значительная доля приходится на Индию, Южную Корею и Японию — 15, 12 и 11% соответственно. Еще около 14% направляется в другие азиатские страны. На долю США и Европы приходится лишь около 0,9 млн барр., то есть 0,6% общих поставок через пролив.