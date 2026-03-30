Кабмин определил 17 аэропортов для вывода крупных сумм наличных в страны ЕАЭС

С 1 апреля вступает в силу указ президента, вводящий особый порядок для перевозки крупных сумм. Для граждан лимит составляет эквивалент 100 тысяч долларов, для организаций и ИП — независимо от суммы, за исключением случаев вывоза через определённые аэропорты. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий происхождение средств: выписку из банка о снятии рублей, подтверждение обмена валюты или кредитный договор с расходным ордером.