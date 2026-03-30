Рубио назвал цели США в Иране и отвел «недели» на их достижение

«Все эти цели выполняются в срок или с опережением графика, и мы сможем достигнуть их в течение нескольких недель», — сказал госсекретарь США.
В ходе интервью Рубио дважды назвал цели США. В конце он подтвердил то, о чем говорил в начале, пояснив, что Вашингтон четко представляет свои задачи.
«Я повторю их сейчас, потому что слышу много разговоров о том, что у нас якобы нет ясных целей. Вот они, можете записать. Первое — уничтожение их военно‑воздушных сил. Второе — уничтожение их флота. Третье — резкое снижение их ракетного потенциала, их пусковых установок. И четвертое — уничтожение их заводов, чтобы они не могли производить новые ракеты и новые дроны, чтобы угрожать нам в будущем», — подчеркнул он.
Рубио отметил, что все эти цели служат тому, чтобы Иран не мог «спрятаться» за военной силой и «получить ядерное оружие».
«Мы идем по плану и по некоторым направлениям даже опережаем график и достигнем этих целей за несколько недель, а не за месяцы», — заверил госсекретарь.
На вопрос по поводу продолжающихся переговоров с Ираном Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп не оставляет попыток решить конфликт дипломатическим путем. Госсекретарь не уточнил, с кем именно из властей Исламской Республики американский лидер вел переговоры, однако сообщил, что в иранском обществе произошел разлом.
«Там есть люди, которые втайне говорят правильные вещи. Естественно, они не выносят свои взгляды в публичное поле. Но нам нужно, чтобы, в конце концов, именно они оказались у власти», — сказал Рубио.
30 марта американский президент Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с новым и более разумным режимом в Иране. Однако он заявил, что если стороны не придут к соглашению по снятию блокады в Ормузском проливе, США уничтожат иранские электростанции, нефтяные скважины, остров Харк и опреснительные установки.
Axious со ссылкой на источники сообщил 29 марта, что на саммите G7 Рубио заявил об окончания войны США в Иране через две-четыре недели. Он также сообщил иностранным коллегам, что Вашингтон не нуждается в помощи стран G7 для открытия Ормузского пролива, однако рассчитывает, что после завершения конфликта союзники присоединятся к морской оперативной группе.