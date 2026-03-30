Кабин внёс в Госдуму проект закона об усилении налогового контроля

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на усиление контроля за уплатой налогов и борьбу с уклонением. Документ предусматривает ряд новых механизмов для налоговых органов.

В частности, предлагается контролировать цены на отдельные импортные товары из стран ЕАЭС и корректировать их, если они не соответствуют рыночному уровню. Это касается продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Также банки обяжут передавать налоговым органам данные об открытии и закрытии счетов с указанием ИНН клиентов. Если у физлица его нет, номер будет присваиваться автоматически перед открытием счета.

По оценке ФНС, реализация инициативы позволит увеличить поступления в бюджет минимум на 49,3 млрд рублей ежегодно с 2027 года. При этом на внедрение системы в 2026—2028 годах потребуется около 5,86 млрд рублей, в том числе на доработку информационной системы «Налог-3».

Ранее Life.ru сообщал, что кабмин внёс в Госдуму законопроект о выдворении иностранцев за экстремизм. Учитывая, что подобные правонарушения сопряжены с высокой степенью общественной опасности, предлагается установить данный вид наказания как обязательный.

