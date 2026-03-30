Эксперт Дюрсо: вторжение в Иран станет стратегической катастрофой для США

Американский военный обозреватель Джеймс Дюрсо предупредил, что наземное вторжение в Иран приведёт к стратегической катастрофе для Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Вторжение американских наземных войск в Иран стало бы для США «стратегической катастрофой, моральным провалом и раной, от которой страна может никогда не оправиться». Об этом сообщил бывший офицер ВМС США, военный обозреватель Джеймс Дюрсо в статье для издания The Hill.

Он подчеркнул, что Иран — это государство, которое в четыре раза больше Ирака, с населением 90 млн человек, профессиональной армией и рельефом, идеально подходящим для партизанской войны. Корпус стражей исламской революции, по мнению эксперта, годами готовился к возможному вторжению, что сделало бы любую оккупацию чрезвычайно кровопролитной и дорогостоящей.

Дюрсо подчеркнул, что нападение на суверенное государство без прямой угрозы и без мандата ООН разрушит остатки международной легитимности США.

«Россия и Китай получат бесценный пропагандистский подарок, вооружив Тегеран и представив Вашингтон как агрессора», — написал он.

Кроме этого, ввод войск США резко подстегнёт цены на нефть, что может подтолкнуть арабских союзников Соединённых Штатов к сближению с Китаем, Индией и РФ. Внутри самого Ирана внешняя угроза, вероятно, сплотит общество.

«У США есть реальные интересы на Ближнем Востоке: защита морских путей, сдерживание ядерного распространения, поддержка союзников. Но оккупация Ирана — это не сдерживание, а безрассудная авантюра, замаскированная под решимость», — заключил Дюрсо.

Ранее бывший заместитель командующего 3-й армией США в Кувейте Рэнди Маннер назвал планы по захвату иранского острова Харк военным самоубийством.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше