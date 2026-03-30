Нотариус станет обязательным: Кабмин одобрил новый порядок ипотечных сделок

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект, ограничивающий сроки, в течение которых государство может изымать незаконно приватизированное имущество. Согласно документу, публично-правовые образования смогут подавать такие иски только в течение десяти лет, после чего суд будет отказывать в их удовлетворении.