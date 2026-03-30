Нотариус станет обязательным: Кабмин одобрил новый порядок ипотечных сделок

Правительство России одобрило законопроект, обязывающий физических лиц заверять у нотариуса ипотечные договоры. Решение принято на заседании кабмина, сообщается на сайте Минфина.

Источник: Life.ru

«Законодательная инициатива направлена на защиту граждан от деятельности нелегальных кредиторов, которые предоставляют займы физическим лицам под залог жилой недвижимости. С этой целью законопроект, вносящий изменения в статью 53 закона “О государственной регистрации недвижимости”, предусматривает обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки», — говорится в сообщении.

Теперь сделки между физлицами, включая индивидуальных предпринимателей, будут проходить обязательное нотариальное удостоверение. Речь идёт об ипотечных договорах, где предметом залога выступает жилое помещение или доля в нём.

Нотариальная форма позволит сторонам лучше понимать смысл и последствия заключаемого соглашения. Нотариус проверит, соответствует ли проект сделки реальным намерениям сторон и требованиям закона, а также убедится в дееспособности граждан и добровольности их волеизъявления. Таким образом, инициатива обеспечит дополнительную защиту заёмщиков и превентивный контроль за законностью ипотечных сделок с жильём.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект, ограничивающий сроки, в течение которых государство может изымать незаконно приватизированное имущество. Согласно документу, публично-правовые образования смогут подавать такие иски только в течение десяти лет, после чего суд будет отказывать в их удовлетворении.

