В США заявили, что рассмотрят каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу отдельно

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала прибытие на Кубу российского танкера с нефтью, заявив, что решения по допуску судов к острову в настоящее время принимаются в индивидуальном порядке. При этом она подчеркнула, что официальных изменений в санкционной политике Вашингтона не произошло.