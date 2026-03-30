Не смешите наши «Тополя»

А ведь еще до начала СВО все сценарии начала масштабной войны в Европе на Западе отталкивались чаще всего от попытки России установить контроль над Сувалкским коридором. В 2025 году демонстративно «утекли» планы НАТО в Европе по захвату нашего анклава. Теперь явно на практике просчитываются варианты таких комплексных действий. Тем более что та же Литва уже предъявляла к анклаву территориальные претензии. Их не смущают даже размещенные там наши «Искандеры». Видимо, наша сдержанность порождает иллюзии возможного успеха в исключительно конвенциональной войне. Но, как ранее уже говорилось, «не смешите наши “Искандеры”. А заодно “Тополя”, “Ярсы” и “Сарматы”.