Не смешите наши «Тополя»

Однако предполагали, что БПЛА могут запускаться с кораблей на Балтике. Но найденные в Эстонии и Литве обломки упавших украинских дронов однозначно свидетельствуют, что натовцы от поставок оружия и обеспечения логистики перешли к прямой поддержке операций ВСУ с использованием прибалтийских территорий. А это уже практически Casus belli. Аналитики давно предполагают, что после Украины в Брюсселе могут решить бросить прибалтов в топку войны и использовать их воздушное пространство для дополнительной блокады нашего Калининградского анклава.
Литва вводит все более дискриминационные ограничения на транзиты наших грузов через Сувалкский коридор, узкую полоску, отделяющую Прибалтику от Польши и служащую проходом для поездов в Калининград. Осталось блокировать небо дронами, нарушив и авиасообщение.
А ведь еще до начала СВО все сценарии начала масштабной войны в Европе на Западе отталкивались чаще всего от попытки России установить контроль над Сувалкским коридором. В 2025 году демонстративно «утекли» планы НАТО в Европе по захвату нашего анклава. Теперь явно на практике просчитываются варианты таких комплексных действий. Тем более что та же Литва уже предъявляла к анклаву территориальные претензии. Их не смущают даже размещенные там наши «Искандеры». Видимо, наша сдержанность порождает иллюзии возможного успеха в исключительно конвенциональной войне. Но, как ранее уже говорилось, «не смешите наши “Искандеры”. А заодно “Тополя”, “Ярсы” и “Сарматы”.