Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не смешите наши «Тополя»

Три подряд атаки украинских дронов на портовые сооружения в нашей Усть-Луге, под Питером, окончательно сняли сомнения относительно того, что маршрут их полета проложен, а значит, и одобрен, через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Подозрения были еще пару лет назад.

Однако предполагали, что БПЛА могут запускаться с кораблей на Балтике. Но найденные в Эстонии и Литве обломки упавших украинских дронов однозначно свидетельствуют, что натовцы от поставок оружия и обеспечения логистики перешли к прямой поддержке операций ВСУ с использованием прибалтийских территорий. А это уже практически Casus belli. Аналитики давно предполагают, что после Украины в Брюсселе могут решить бросить прибалтов в топку войны и использовать их воздушное пространство для дополнительной блокады нашего Калининградского анклава.

Литва вводит все более дискриминационные ограничения на транзиты наших грузов через Сувалкский коридор, узкую полоску, отделяющую Прибалтику от Польши и служащую проходом для поездов в Калининград. Осталось блокировать небо дронами, нарушив и авиасообщение.

А ведь еще до начала СВО все сценарии начала масштабной войны в Европе на Западе отталкивались чаще всего от попытки России установить контроль над Сувалкским коридором. В 2025 году демонстративно «утекли» планы НАТО в Европе по захвату нашего анклава. Теперь явно на практике просчитываются варианты таких комплексных действий. Тем более что та же Литва уже предъявляла к анклаву территориальные претензии. Их не смущают даже размещенные там наши «Искандеры». Видимо, наша сдержанность порождает иллюзии возможного успеха в исключительно конвенциональной войне. Но, как ранее уже говорилось, «не смешите наши “Искандеры”. А заодно “Тополя”, “Ярсы” и “Сарматы”.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
