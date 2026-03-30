Ливан попросил Украину выдать скрывшегося «агента Моссада»

Источник: Reuters

Ливан обратился в посольство Украины в Бейруте с просьбой выдать скрывающегося в дипмиссии человека, подозреваемого в сотрудничестве с израильской разведкой. Об этом сообщает AFP со ссылкой на руководителя Главного управления безопасности Ливана Хасана Шукеира.

Он пояснил, что посольство Украины обратилось 10 марта с просьбой позволить потерявшему паспорт украинцу покинуть страну через аэропорт Бейрута. Проверив его имя и снимок, спецслужбы Ливана выяснили, что он разыскивается, выданы несколько ордеров на обыск. По словам Шукеира, власти Ливана уведомили посольство об обязанности выдать мужчину, поскольку тот «разыскивается за причастность к ячейке, принадлежащей израильскому Моссаду, которая планировала убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута».

По утверждению собеседника AFP из «Хезболлы», группировка в сентябре задержала гражданина Сирии и Палестины, имеющего также паспорт Украины. Он перед этим припарковал мотоцикл на дороге, ведущей к аэропорту Бейрута через южные пригороды ливанской столицы, где сосредоточены силы «Хезболлы». По словам источника агентства, в мотоцикле было обнаружено «взрывное устройство, замаскированное под батарею».

«Хезболла» арестовала его и удерживала, но 6 марта Израиль нанес удар по зданию в пригороде Бейрута, расположенном рядом с местом содержания мужчины, и тот смог сбежать в посольство, рассказал источник.

Материал дополняется.

