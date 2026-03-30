Ливан попросил Украину выдать скрывшегося «агента Моссада»

Он пояснил, что посольство Украины обратилось 10 марта с просьбой позволить потерявшему паспорт украинцу покинуть страну через аэропорт Бейрута. Проверив его имя и снимок, спецслужбы Ливана выяснили, что он разыскивается, выданы несколько ордеров на обыск. По словам Шукеира, власти Ливана уведомили посольство об обязанности выдать мужчину, поскольку тот «разыскивается за причастность к ячейке, принадлежащей израильскому Моссаду, которая планировала убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута».