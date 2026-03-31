Валуев подал документы для участия в праймериз ЕР от Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Валуев подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» от Санкт-Петербурга, сообщило городское отделение партии.
«Депутат Государственной думы Николай Валуев подал документы для участия в процедуре предварительного голосования “Единой России” по федеральному округу Санкт-Петербурга», — говорится в канале Санкт-Петербургского отделения партии на платформе Max.
На опубликованном видео Валуев назвал «огромной честью» возможность подать документы для участия в праймериз «Единой России».
«Это мощнейшие выборы внутрипартийные, где кандидаты могут представить себя и испытать свои силы со своими соперниками… Очень надеюсь, что мои коллеги, однопартийцы, доверят мне работать и дальше», — отметил он.
В 2026 году выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.
В партийном отборе кандидатов могут принять участие все избиратели, зарегистрированные на территории регионов. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.