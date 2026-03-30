Главы МИД Азербайджана и Ирана выступили за скорейшее урегулирование конфликта в регионе

БАКУ, 30 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи во время телефонного разговора выразили глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«В ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность по поводу обостряющейся региональной ситуации. Была подчеркнута важность активизации дипломатических усилий для скорейшего прекращения военных столкновений в регионе», — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что Байрамов и Арагчи также обсудили состояние двусторонних отношений, обменявшись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.