Главы МИД Азербайджана и Ирана выступили за скорейшее урегулирование конфликта в регионе

В ведомстве добавили, что Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи также обсудили состояние двусторонних отношений, обменявшись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

БАКУ, 30 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи во время телефонного разговора выразили глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность по поводу обостряющейся региональной ситуации. Была подчеркнута важность активизации дипломатических усилий для скорейшего прекращения военных столкновений в регионе», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Байрамов и Арагчи также обсудили состояние двусторонних отношений, обменявшись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше