МИД Чехии совместно с полицией занимается вопросом об усилении охраны загранучреждений РФ

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. МИД Чехии совместно с полицией занимается вопросом об усилении охраны российских загранучреждений. Об этом сообщило информационное агентство TK.
В МИД, согласно агентству, поступила российская нота, в которой перед властями республики поставлен вопрос об охране загранучреждений. Запрос связан с совершенной вечером 26 марта попыткой поджога здания Русского дома в Праге — неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью.
Нападавших, согласно дирекции Русского дома, было двое. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Поиск злоумышленников ведет полиция.
МИД Чехии и министр внутренних дел республики Лубомир Метнар осудили нападение на Русский дом. Представители полиции заявили о готовности в случае необходимости усилить охрану российских загранучреждений.