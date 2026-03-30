МИД Чехии совместно с полицией занимается вопросом об усилении охраны загранучреждений РФ

В ведомство, согласно агентству TK, поступила российская нота, в которой перед властями республики поставлен вопрос об охране загранучреждений.

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. МИД Чехии совместно с полицией занимается вопросом об усилении охраны российских загранучреждений. Об этом сообщило информационное агентство TK.

В МИД, согласно агентству, поступила российская нота, в которой перед властями республики поставлен вопрос об охране загранучреждений. Запрос связан с совершенной вечером 26 марта попыткой поджога здания Русского дома в Праге — неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью.

Нападавших, согласно дирекции Русского дома, было двое. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Поиск злоумышленников ведет полиция.

МИД Чехии и министр внутренних дел республики Лубомир Метнар осудили нападение на Русский дом. Представители полиции заявили о готовности в случае необходимости усилить охрану российских загранучреждений.