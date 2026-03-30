МИД Чехии совместно с полицией занимается вопросом об усилении охраны загранучреждений РФ

В МИД, согласно агентству, поступила российская нота, в которой перед властями республики поставлен вопрос об охране загранучреждений. Запрос связан с совершенной вечером 26 марта попыткой поджога здания Русского дома в Праге — неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью.