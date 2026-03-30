Малинен: Финляндии нужно скорее избавиться от войск США на своей территории

Профессор Малинен название размещение американских войск на территории Финляндии самой большой ошибкой за время независимости страны.

Источник: Аргументы и факты

Финляндии следует как можно скорее избавиться от присутствия американских военных на своей территории, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X*.

«Нам следует как можно скорее отказаться от самой большой ошибки, допущенной за время нашей независимости, а именно от размещения американских войск в Финляндии», — заявил он.

По мнению эксперта, объекты, используемые американцами на территории Финляндии, могут стать приоритетной мишенью в случае эскалации конфликта с РФ.

Ранее Малинен заявлял, что Финляндию ожидают худшие дни из-за войск США на своей территории.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
