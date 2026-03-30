Малинен: Финляндии нужно скорее избавиться от войск США на своей территории

Финляндии следует как можно скорее избавиться от присутствия американских военных на своей территории, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X*.
«Нам следует как можно скорее отказаться от самой большой ошибки, допущенной за время нашей независимости, а именно от размещения американских войск в Финляндии», — заявил он.
По мнению эксперта, объекты, используемые американцами на территории Финляндии, могут стать приоритетной мишенью в случае эскалации конфликта с РФ.
Ранее Малинен заявлял, что Финляндию ожидают худшие дни из-за войск США на своей территории.
