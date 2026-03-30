Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский указал 28 тысяч гривен в месяц в официальной декларации о доходах

Владимир Зеленский в опубликованной декларации заявил, что якобы получает 28 тыс. гривен в месяц.

Документ размещён на портале главы киевского режима.

Из декларации следует, что доходы Зеленского за прошлый год состояли из зарплаты, банковских процентов и дохода от сдачи в аренду недвижимости. Общая сумма дохода составила около 7 млн гривен.

Денежные активы Зеленского особенно не изменились: в декларации указаны $595 тыс. наличными, €342 631 на счёте в швейцарском банке, средства на банковских счетах в различных валютах.

Ранее сообщалось, что затраты Владимира Зеленского и его супруги Елены на однодневный визит в Австрию составили €463 тыс.