Белый дом рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля

С этим связана приостановка ударов по энергетической инфраструктуре исламской республики, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать публикацию главы американской администрации Дональда Трампа, который написал ранее в Truth Social, что США приостанавливают удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней — до 6 апреля. На вопрос о том, чего США рассчитывают добиться в отведенный срок, Ливитт пояснила, что Трамп «хочет заключить сделку». «Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет по истечении этого 10-дневного периода», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Глава американской администрации ранее заявил, что США уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если Тегеран сорвет переговоры об урегулировании с Вашингтоном. При этом президент сообщил, что США ведут переговоры с «новыми, более разумными» властями Ирана о завершении вооруженного конфликта. Он добавил, что в ходе этих дискуссий был достигнут «значительный прогресс».

Ранее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что Иран получил от США через Пакистан и других посредников предложение провести переговоры, но прямых контактов с Вашингтоном не было.

