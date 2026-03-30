Белый дом рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля

Ее попросили прокомментировать публикацию главы американской администрации Дональда Трампа, который написал ранее в Truth Social, что США приостанавливают удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней — до 6 апреля. На вопрос о том, чего США рассчитывают добиться в отведенный срок, Ливитт пояснила, что Трамп «хочет заключить сделку». «Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет по истечении этого 10-дневного периода», — заявила пресс-секретарь Белого дома.