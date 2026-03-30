Ливан запросил у Киева задержанного, подозреваемого в сотрудничестве с израильской разведкой

Ливан обратился в посольство Украины в Бейруте с просьбой выдать мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с израильской разведкой, сообщает AFP.
Руководитель Главного управления безопасности Ливана Хасан Шукейр заявил, что 10 марта посольство Украины обратилось с просьбой разрешить гражданину Украины, потерявшему паспорт, покинуть страну через аэропорт Бейрута. После проверки его имени и фотографии ливанские спецслужбы установили, что он разыскивается, и были выданы ордера на его обыск.
По словам Шукейра, власти Ливана сообщили посольству о необходимости выдать его, поскольку мужчина «разыскивается за причастность к ячейке, принадлежащей израильскому Моссаду, которая планировала убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута». Источник из «Хезболлы» добавил, что в сентябре группировка задержала гражданина Сирии и Палестины с паспортом Украины.