Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливан запросил у Киева задержанного, подозреваемого в сотрудничестве с израильской разведкой

Ливан обратился в посольство Украины в Бейруте с просьбой выдать мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с израильской разведкой, сообщает AFP.

Ливан обратился в посольство Украины в Бейруте с просьбой выдать мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с израильской разведкой, сообщает AFP.

Руководитель Главного управления безопасности Ливана Хасан Шукейр заявил, что 10 марта посольство Украины обратилось с просьбой разрешить гражданину Украины, потерявшему паспорт, покинуть страну через аэропорт Бейрута. После проверки его имени и фотографии ливанские спецслужбы установили, что он разыскивается, и были выданы ордера на его обыск.

По словам Шукейра, власти Ливана сообщили посольству о необходимости выдать его, поскольку мужчина «разыскивается за причастность к ячейке, принадлежащей израильскому Моссаду, которая планировала убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута». Источник из «Хезболлы» добавил, что в сентябре группировка задержала гражданина Сирии и Палестины с паспортом Украины.

«Моссад» разведка Израиля, известная на весь мир успешными шпионскими операциями
«Моссад» — одно из самых известных и влиятельных разведывательных агентств в мире. Его деятельность охватывает широкий спектр операций: от сбора разведывательных данных до проведения секретных операций за рубежом. В материале разбираем, что такое «Моссад», каковы его основные цели, задачи, а также его роль в международной политике и жизни Израиля.
