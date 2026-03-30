Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский: ВСУ не хватает мотивированных людей

Украинский главком Александр Сырский признал, что ВСУ не хватает кадров, готовых воевать.

Источник: Reuters

«Если два года назад это (то, чего не хватает. — RT) были снаряды, ракеты, то сейчас — подготовленные люди, которые обучены, которые готовы выполнять воинский долг», — заявил Сырский в эфире всеукраинского телемарафона.

Говоря о мобилизации, главком сказал, что хотел бы, чтобы в ВСУ шли более мотивированные граждане.

Ранее солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артём Садовей, сдавшийся в плен российским военным, признался, что не намерен оставаться на Украине в случае обмена, а планирует покинуть страну.