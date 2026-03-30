Разин обрушился с критикой на судей матча «Металлурга» с «Сибирью» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал работу судей в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Сибирью».

«Вы издеваетесь? Целенаправленный удар коленом в колено — это всего лишь пять [минут штрафа]? Целенаправленный удар в голову — это пять? Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после чего Малкину дали пять игр дисквалификации, — это пять? Бердин, который с лавочки вышел и лез в драку, его не было на льду, он вышел на лёд и обнимал Джонсона. Это уже автоматическая дисквалификация. Сегодня вы даете Смолину 5+20. Если ему ещё дадут дисквалификацию, я вообще буду сильно смеяться», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Металлурга» проиграл матч в овертайме со счётом 0:1.

Во втором периоде вратарь «Металлурга» Александр Смолин был удалён до конца матча за колющий удар клюшкой. Он ткнул нападающего «Сибири» Илью Федотова.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» — первый участник ¼ финала Кубка Гагарина.