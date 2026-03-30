Болгарские политики раскритиковали соглашение с Украиной в области обороны

СОФИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Лидер коалиции «Прогрессивная Болгария», экс-президент страны Румен Радев и глава Болгарской социалистической партии Крум Зарков негативно отреагировали на подписание 10-летнего соглашения с Украиной в сфере обороны.
«С подписанием техническим премьер-министром 10-летнего соглашения в области безопасности с Украиной техническое правительство берет долгосрочные обязательства от имени Болгарии, которые повышают риски безопасности», — цитирует Радева портал Glasove. Экс-президент также призвал временное правительство не вовлекать государство в военный конфликт.
Зарков в свою очередь заявил, что с подписанием соглашения антиконституциональность в республике «перешла новую границу». «Технический премьер при действующем парламенте и за 20 дней до выборов подписал с Украиной долгосрочное соглашение в области безопасности и обороны. Неожиданно, без мандата, даже без элементарного общественного обсуждения», — приводит его слова портал. Зарков назвал такие действия «вершиной политической безответственности».
«Прогрессивная Болгария» и социалисты принимают активное участие в кампании накануне досрочных парламентских выборов, намеченных на 19 апреля.
Ранее правительственная делегация Болгарии во главе с премьер-министром технического правительства Андреем Гюровым посетила Киев, пообещав Украине поддержку на пути «в общее будущее в ЕС и НАТО». По сообщению правительственной пресс-службы, Гюров отметил, что подписанное в рамках визита 10-летнее соглашение о сотрудничестве в области обороны «поможет обеспечению евро-атлантической безопасности во всем регионе». Он также обратил внимание на «высокую способность Украины нейтрализовать атаки, защищать критическую инфраструктуру и обеспечивать свободу судоходства в Черном море». Наряду с сотрудничеством в области обороны, София и Киев договорились развивать взаимодействие в области энергетики.