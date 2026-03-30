Болгарские политики раскритиковали соглашение с Украиной в области обороны

Ранее правительственная делегация Болгарии во главе с премьер-министром технического правительства Андреем Гюровым посетила Киев, пообещав Украине поддержку на пути «в общее будущее в ЕС и НАТО». По сообщению правительственной пресс-службы, Гюров отметил, что подписанное в рамках визита 10-летнее соглашение о сотрудничестве в области обороны «поможет обеспечению евро-атлантической безопасности во всем регионе». Он также обратил внимание на «высокую способность Украины нейтрализовать атаки, защищать критическую инфраструктуру и обеспечивать свободу судоходства в Черном море». Наряду с сотрудничеством в области обороны, София и Киев договорились развивать взаимодействие в области энергетики.