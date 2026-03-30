Болгарские политики раскритиковали соглашение с Украиной в области обороны

С подписанием этого документа антиконституциональность в республике «перешла новую границу», заявил, в частности, глава Болгарской социалистической партии Крум Зарков.

СОФИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Лидер коалиции «Прогрессивная Болгария», экс-президент страны Румен Радев и глава Болгарской социалистической партии Крум Зарков негативно отреагировали на подписание 10-летнего соглашения с Украиной в сфере обороны.

«С подписанием техническим премьер-министром 10-летнего соглашения в области безопасности с Украиной техническое правительство берет долгосрочные обязательства от имени Болгарии, которые повышают риски безопасности», — цитирует Радева портал Glasove. Экс-президент также призвал временное правительство не вовлекать государство в военный конфликт.

Зарков в свою очередь заявил, что с подписанием соглашения антиконституциональность в республике «перешла новую границу». «Технический премьер при действующем парламенте и за 20 дней до выборов подписал с Украиной долгосрочное соглашение в области безопасности и обороны. Неожиданно, без мандата, даже без элементарного общественного обсуждения», — приводит его слова портал. Зарков назвал такие действия «вершиной политической безответственности».

«Прогрессивная Болгария» и социалисты принимают активное участие в кампании накануне досрочных парламентских выборов, намеченных на 19 апреля.

Ранее правительственная делегация Болгарии во главе с премьер-министром технического правительства Андреем Гюровым посетила Киев, пообещав Украине поддержку на пути «в общее будущее в ЕС и НАТО». По сообщению правительственной пресс-службы, Гюров отметил, что подписанное в рамках визита 10-летнее соглашение о сотрудничестве в области обороны «поможет обеспечению евро-атлантической безопасности во всем регионе». Он также обратил внимание на «высокую способность Украины нейтрализовать атаки, защищать критическую инфраструктуру и обеспечивать свободу судоходства в Черном море». Наряду с сотрудничеством в области обороны, София и Киев договорились развивать взаимодействие в области энергетики.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше