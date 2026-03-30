Над регионами РФ за три часа уничтожили 58 украинских БПЛА

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. За три часа средства противовоздушной обороны сбили 58 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что из них 32 дрона ликвидировали над Брянской областью, 15 — над Смоленской областью, по 5 — над Белгородской и Курской областями, по 2 — над Новгородской и Псковской областями.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше