Над регионами РФ за три часа уничтожили 58 украинских БПЛА

Из них 32 беспилотника сбили над Брянской областью.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. За три часа средства противовоздушной обороны сбили 58 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из них 32 дрона ликвидировали над Брянской областью, 15 — над Смоленской областью, по 5 — над Белгородской и Курской областями, по 2 — над Новгородской и Псковской областями.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше