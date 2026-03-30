Директор сборной Никарагуа: надеюсь, после чемпионата мира — 2026 с России снимут бан

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас надеется, что с команды России снимут бан.
«Россия за эти четыре года показывает, что работает так, будто никакой дисквалификации нет. И я надеюсь, что она закончится как можно скорее. Лично я считаю это отстранение несправедливым и не согласен с ним», — приводит его слова Metaratings.
Он отметил, что считает подобное наказание чрезмерным.
«Надеюсь, после ближайшего чемпионата мира запрет снимут. Футболом нельзя управлять только через наказания», — добавил Салинас.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России должна продолжать играть, несмотря на отстранение.